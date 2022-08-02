"РБ Лейпциг" уверен в возвращении Вернера

"РБ Лейпциг" уверен в возвращении нападающего "Челси" Тимо Вернера.

Именно из Лейпцига Вернер и прибыл на "Стэмфорд Бридж" два года назад по сделке стоимостью 53 миллиона фунтов.



Однако Тимо так и не смог выйти на уровень результативности, который демонстрировал на родине, и застолбить за собой место в стартовом составе "Челси".



Как стало известно Sky Sports, переговоры двух клубов о возвращении Вернера в Германию ведутся "на полной скорости". При этом стороны рассматривают все возможные варианты, будь то аренда или постоянный трансфер.



В данный момент у "РБ Лейпциг" появилась уверенность, что сделка будет заключена. Сам 26-летний игрок открыт к возвращению в немецкий клуб, потому что переживает за свое место в сборной в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.



Добавим, интерес к Вернеру также приписывают "Ювентусу" и "Ньюкаслу". Главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю может потребоваться другой нападающий, чтобы он дал добро на уход Тимо.