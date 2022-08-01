Президент "Барселоны" не исключает покупку Силвы

Бернарду Силва Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не исключает, что его клуб еще попытается купить полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву этим летом.

Силву связывали с переходом в "Барселону" еще прошлым летом, но тогда Бернарду остался в "Сити" и блестяще отыграл сезон 2021/22.

В данный момент "Барселона" занята оформлением уже подписанных игроков, однако Лапорта допускает, что у его клуба еще останутся деньги на приобретения в остатке лета.

"Может ли "Барселона" все еще сделать предложение по Силве? Сперва нам нужно зарегистрировать игроков, которых мы уже подписали. А затем мы посмотрим, что можно предпринять, если тренер попросит больше игроков".

Это длинное лето. Рынок будет открыт до 31 августа. Мы должны зарегистрировать своих новичков, и я надеюсь, это произойдет до 13 августа (когда стартует испанский сезон). А затем посмотрим. Это возможно, что мы еще кого-нибудь купим", — цитирует Лапорту Daily Mail.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2022 23:00

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  1. j24081993 01.08.2022 23:04 # j24081993
    На какие деньги? По уши в долгах еще и хотят купить кого то

    (ответить)

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