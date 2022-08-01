"Ренн" арендовал Джо Родона

Французский "Ренн" взял защитника "Тоттенхэма" Джо Родона в аренду на сезон 2022/23 с опцией выкупа.

После своего перехода из "Суонси" за 11 миллионов фунтов в 2020 году Родон сыграл всего 24 матча за "Тоттенхэм", а в прошлом сезоне отметился лишь одним появлением в стартовом составе — против "Моркама" в Кубке Англии.



С приходом из "Барселоны" Клемана Лангле 24-летний валлиец стал еще дальше от стартового состава, поэтому "шпоры" согласились отпустить игрока за практикой в четвертую команду прошлого сезона Лиги 1.



"Он настоящий центральный защитник. Он обладает этой агрессией, которая позволит нам быть еще эффективнее в обороне", — сообщил спортивный директор "Ренна" Флориан Маурис.