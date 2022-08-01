Босс "Барселоны" подтвердил, что Кунде едва не перешел в "Челси"
Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани подтвердил, что защитник Жюль Кунде был на пороге перехода в "Челси".
На прошлой неделе "Барселона" объявила о приобретении Кунде у "Севильи" за 46 миллионов фунтов. Каталонский клуб нашел деньги на покупку Жюля в самый последний момент, когда француз уже одной ногой был в "Челси".
"Почти каждый день его представители звонили мне, чтобы узнать новости, потому что Кунде хотел перейти в "Барселону" и ждал нас".
"В конце концов я сказал Джонатану (Кебе, агенту игрока) больше не звонить, потому что я не знал, что сказать ему".
"Когда мы продали вторую часть будущих телевизионных прав, Кунде уже практически заключил сделку с другим клубом. Но он хотел перейти именно в "Барселону", — цитирует Алемани Daily Mail.
01.08.2022 21:00
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На пикабу нет новости по кунде, пока вброс от ская непроверенный
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