Босс "Барселоны" подтвердил, что Кунде едва не перешел в "Челси"

Жюль Кунде Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани подтвердил, что защитник Жюль Кунде был на пороге перехода в "Челси".

На прошлой неделе "Барселона" объявила о приобретении Кунде у "Севильи" за 46 миллионов фунтов. Каталонский клуб нашел деньги на покупку Жюля в самый последний момент, когда француз уже одной ногой был в "Челси".

"Почти каждый день его представители звонили мне, чтобы узнать новости, потому что Кунде хотел перейти в "Барселону" и ждал нас".

"В конце концов я сказал Джонатану (Кебе, агенту игрока) больше не звонить, потому что я не знал, что сказать ему".

"Когда мы продали вторую часть будущих телевизионных прав, Кунде уже практически заключил сделку с другим клубом. Но он хотел перейти именно в "Барселону", — цитирует Алемани Daily Mail.


Метки Барселона, Кунде, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2022 21:00

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  1. lexa-arsenal 01.08.2022 21:03 # lexa-arsenal
    На пикабу нет новости по кунде, пока вброс от ская непроверенный

    (ответить)

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