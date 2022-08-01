"Ньюкасл" продолжает переговоры по Мэддисону

"Ньюкасл" продолжает переговоры о покупке полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона после отклоненного на прошлой неделе предложения.

По информации Daily Mail, стартовое предложение "Ньюкасла" по Мэддисону составило не 40 миллионов фунтов, как озвучивалось прессой, а 35 млн. фунтов.



Несмотря на последовавший отказ, "сороки" продолжают переговоры, но платить 60 млн. фунтов, в которые оценивается 25-летний игрок сборной Англии, не собираются.



Также "Ньюкасл" получил положительный отклик со стороны лагеря Мэддисона, поэтому клуб с "Сент-Джеймс Парк" не собирается так просто опускать руки.



А Sky Sports добавляет, что "Ньюкасл" уже сделал свое второе предложение в размере 50 млн. фунтов и сейчас ждет ответа "Лестера".