"Челси" не позволил Сарру уйти в "Фулхэм"

"Челси" заблокировал переход своего защитника Маланга Сарра в "Фулхэм".

В прошлом сезоне Сарр принял участие только в восьми матчах Премьер-Лиги, включая шесть в стартовом состав, и в другой ситуации "Челси" был бы готов обсудить уход 23-летнего француза.



Проблема в том, что сейчас сами "синие" находятся в поисках усиления центра обороны, пока пригласив лишь Калиду Кулибали из "Наполи" в эту зону, поэтому главный тренер Томас Тухель не отпустил Сарра в "Фулхэм".



Точно так же "дачникам" не удалось заполучить Иссу Диопа, которого "Вест Хэм" решил оставить у себя в свете травмы Найефа Агерда, сообщает Evening Standard.