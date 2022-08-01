"Челси" не позволил Сарру уйти в "Фулхэм"
"Челси" заблокировал переход своего защитника Маланга Сарра в "Фулхэм".
В прошлом сезоне Сарр принял участие только в восьми матчах Премьер-Лиги, включая шесть в стартовом состав, и в другой ситуации "Челси" был бы готов обсудить уход 23-летнего француза.
Проблема в том, что сейчас сами "синие" находятся в поисках усиления центра обороны, пока пригласив лишь Калиду Кулибали из "Наполи" в эту зону, поэтому главный тренер Томас Тухель не отпустил Сарра в "Фулхэм".
Точно так же "дачникам" не удалось заполучить Иссу Диопа, которого "Вест Хэм" решил оставить у себя в свете травмы Найефа Агерда, сообщает Evening Standard.
01.08.2022 19:00
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Для кубков пойдёт! Ну так еще на замены ...
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Печально.
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