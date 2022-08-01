Эриксен объяснил, почему не вернулся в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен заявил, что у него не было возможности вернуться в "Тоттенхэм" этим летом.

Перед тем, как Эриксен перебрался в "Юнайтед" свободным агентом и заключил трехлетний контракт, Кристиана связывали с возвращением в "Тоттенхэм", где ранее в своей карьере он провел шесть с половиной сезонов.



Однако 30-летний датчанин с самого начала был настроен на переход к "красным дьяволам", а "шпоры" так и не вышли с ним на контакт.



"Это была только болтовня. Они ("Тоттенхэм") никогда не обращались ко мне с каким-либо предложением, поэтому у меня не было реальной возможности вернуться в "Тоттенхэм". А "Манчестер Юнайтед" обратился очень рано, и мы с ними хорошо разговаривали".



"Это был очень позитивный диалог с первых телефонных звонков. Я почувствовал, что клуб по-настоящему хочет заполучить меня", — сообщил Эриксен Manchester Evening News.