"Челси" близок к покупке Кукурельи

"Челси" близок к покупке левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи за 50 миллионов фунтов.

На прошлой неделе Кукурелья подал прошение о трансфере, отреагировав этим на решение "Брайтона" отклонить предложение "Манчестер Сити" о его покупке в 30 млн. фунтов.



Марк был разочарован тем, что "Брайтон" задрал за него цену и не желает идти на уступки, однако "чайкам", судя по всему, удалось найти более сговорчивого покупателя.



Как сообщает The Guardian, главный тренер "Челси" Томас Тухель является большим поклонником Кукурельи, которого "синие" просматривали еще в "Хетафе".



По информации авторитетного издания, "Челси" сообщил "Брайтону" о своей готовности заплатить 50 млн. фунтов за 24-летнего испанца, в сделку по которому может войти юный защитник "синих" Леви Колуилл.