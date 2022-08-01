"Челси" близок к покупке Кукурельи

Марк Кукурелья "Челси" близок к покупке левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи за 50 миллионов фунтов.

На прошлой неделе Кукурелья подал прошение о трансфере, отреагировав этим на решение "Брайтона" отклонить предложение "Манчестер Сити" о его покупке в 30 млн. фунтов.

Марк был разочарован тем, что "Брайтон" задрал за него цену и не желает идти на уступки, однако "чайкам", судя по всему, удалось найти более сговорчивого покупателя.

Как сообщает The Guardian, главный тренер "Челси" Томас Тухель является большим поклонником Кукурельи, которого "синие" просматривали еще в "Хетафе".

По информации авторитетного издания, "Челси" сообщил "Брайтону" о своей готовности заплатить 50 млн. фунтов за 24-летнего испанца, в сделку по которому может войти юный защитник "синих" Леви Колуилл.


Метки Брайтон, Кукурелья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2022 17:00

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  1. lexa-arsenal 01.08.2022 17:47 # lexa-arsenal
    Бля как же сито развёл на покупку кукурельи пенсами, просто изи

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  2. liverpool888 01.08.2022 17:47 # liverpool888
    Зачем?? Надо все силы бросить на покупку ЦЗ. Разве после аренды не вернулся бразило - итальянец, купленный у Ромы?
    Покупать дублёра Чилуэла за 50 млн совсем уж расточительно.

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  3. chelsiukpro 01.08.2022 17:41 # chelsiukpro
    Думаю возьмут за 43 + 7 млн бонусы если зайграет!

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  4. girasimus 01.08.2022 17:36 # girasimus
    По моему ушедшего Рюдигера никто не заменит. Лучший защитник пенсов за последние годы.

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  5. englandonelove 01.08.2022 17:34 # englandonelove
    Уже не КОРОЛЬ ..((

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  6. ganinilyha 01.08.2022 17:20 # ganinilyha
    А чё не за 500?

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