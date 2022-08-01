"Аякс" отклонил и второе предложение МЮ по Антони
"Аякс" отклонил и второе предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке вингера Антони.
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг с самого начала был заинтересован в воссоединении с Антони, однако ситуация с Криштиану Роналду заставила "красных дьяволов" активизировать свой интерес к 22-летнему бразильцу.
Как сообщает Goal Brasil, стартовое предложение "Юнайтед" составило 50 миллионов фунтов и было отклонено "Аяксом".
Размер второго предложения "дьяволов" не уточняется, однако и оно не дотянуло до тех 67 млн. фунтов, в которые чемпионы Эредивизии оценивают свою звезду.
В ближайшие дни "Юнайтед" должен выбрать между тем, чтобы сделать третье предложение по Антони или переключиться на альтернативные цели по укреплению атаки.
01.08.2022 16:00
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