"Аякс" отклонил и второе предложение МЮ по Антони

"Аякс" отклонил и второе предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке вингера Антони.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг с самого начала был заинтересован в воссоединении с Антони, однако ситуация с Криштиану Роналду заставила "красных дьяволов" активизировать свой интерес к 22-летнему бразильцу.



Как сообщает Goal Brasil, стартовое предложение "Юнайтед" составило 50 миллионов фунтов и было отклонено "Аяксом".



Размер второго предложения "дьяволов" не уточняется, однако и оно не дотянуло до тех 67 млн. фунтов, в которые чемпионы Эредивизии оценивают свою звезду.



В ближайшие дни "Юнайтед" должен выбрать между тем, чтобы сделать третье предложение по Антони или переключиться на альтернативные цели по укреплению атаки.