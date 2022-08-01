"Аякс" отклонил и второе предложение МЮ по Антони

Антони "Аякс" отклонил и второе предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке вингера Антони.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг с самого начала был заинтересован в воссоединении с Антони, однако ситуация с Криштиану Роналду заставила "красных дьяволов" активизировать свой интерес к 22-летнему бразильцу.

Как сообщает Goal Brasil, стартовое предложение "Юнайтед" составило 50 миллионов фунтов и было отклонено "Аяксом".

Размер второго предложения "дьяволов" не уточняется, однако и оно не дотянуло до тех 67 млн. фунтов, в которые чемпионы Эредивизии оценивают свою звезду.

В ближайшие дни "Юнайтед" должен выбрать между тем, чтобы сделать третье предложение по Антони или переключиться на альтернативные цели по укреплению атаки.


Метки Антони, Аякс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2022 16:00

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  1. gary47 01.08.2022 16:41 # gary47
    Совсем отмороженными будут, если поведутся на такой ценник

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  2. closer 01.08.2022 16:17 # closer
    Оборзевшие в край

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