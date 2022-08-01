"Эвертон" обсуждает покупку Батшуайи
"Эвертон" вступил в переговоры о приобретении нападающего "Челси" Мичи Батшуайи.
Сейчас Батшуайи уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту, поэтому для "Челси" нет смысла удерживать нападающего, который так толком и не заиграл на "Стэмфорд Бридж" после своего перехода из "Марселя" за 35 миллионов фунтов в 2016 году.
За эти шесть лет Мичи пять раз направлялся в аренду, и есть все шансы, что сейчас 28-летний бельгиец покинет лондонский клуб насовсем.
Как стало известно Football.London, переговоры насчет постоянного трансфера Батшуайи ведет "Эвертон", чей главный тренер Фрэнк Лэмпард позволил Мичи сыграть 24 матча за "синих" в сезоне 2019/20.
На "Гудисон Парк" считают, что Батшуайи, принявший участие в трех из четырех предсезонных матчей "Челси", поможет им справиться с потерей ушедшего в "Тоттенхэм" Ришарлисона.
01.08.2022 15:00
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Батшуай знатный распиздяй. За сборную катает как топ, а за клуб за зпшку.
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