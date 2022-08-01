"Челси" обратился насчет Кукурельи

"Челси" сделал запрос насчет приобретения левого защитника "Брайтона" Марка Кукерельи.

Как известно, главным претендентом на Кукурелью считается "Манчестер Сити", который уже выдвинул свое предложение о покупке Марка, но на сумму в 30 миллионов фунтов последовал отказ.



"Брайтон" оценивает Кукурелью в 50 млн. фунтов и отказывается идти на уступки, из-за чего "Сити" близок к тому, чтобы завершить свой интерес к 24-летнему испанцу.



Это может оказаться на руку "Челси", который, как сообщает Daily Mail, сейчас тоже обозначил свой интерес к Кукурелье. Мару может заменить на "Стэмфорд Бридж" своего соотечественника Маркоса Алонсо, рвущегося в "Барселону".



Отметим, что сам Кукурелья отчаянно настроен уйти на повышение после всего одного сезона в "Брайтоне". Марк даже подал прошение о трансфере и пропустил товарищеский матч "чаек" против "Эспаньола" в субботу.