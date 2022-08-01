"Челси" обратился насчет Кукурельи
"Челси" сделал запрос насчет приобретения левого защитника "Брайтона" Марка Кукерельи.
Как известно, главным претендентом на Кукурелью считается "Манчестер Сити", который уже выдвинул свое предложение о покупке Марка, но на сумму в 30 миллионов фунтов последовал отказ.
"Брайтон" оценивает Кукурелью в 50 млн. фунтов и отказывается идти на уступки, из-за чего "Сити" близок к тому, чтобы завершить свой интерес к 24-летнему испанцу.
Это может оказаться на руку "Челси", который, как сообщает Daily Mail, сейчас тоже обозначил свой интерес к Кукурелье. Мару может заменить на "Стэмфорд Бридж" своего соотечественника Маркоса Алонсо, рвущегося в "Барселону".
Отметим, что сам Кукурелья отчаянно настроен уйти на повышение после всего одного сезона в "Брайтоне". Марк даже подал прошение о трансфере и пропустил товарищеский матч "чаек" против "Эспаньола" в субботу.
01.08.2022 14:00
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Последние комментарии:
пенисы попутали???
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За 35 - 40 лямов нормалды.
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блять, просто панические покупки сейчас пойдут. всё, что плохо лежит, надо брать и похуй, что на этой позиции нет проблем, а в центре защиты пиздец: пожилой Силва, убогий Сарр, уходящий Аспиликуэта, сырой Колвилл, ни рыба, ни мясо Чалоба, и только Кулибали внушает доверие. там ещё Ампаду есть, но вряд ли он останется
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Можно заварачивать.... хороший игрок!
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Джеймсу нужна подмена, а Чили может и Эмерсон подменять. Но Тухеляну конечно лучше знать, тут без б
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Логика Сити понятна - перевести Канселу на право и получить 2 атакующих защей + Уолкер не молодеет.
Челси он что? Для сменщика слишком крут, прямой конкурент Чивелу за внушительный прайс нужен ли сейчас. Есть более проблемные позиции.
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Зачем он нужен за такие деньги когда есть Чилвелл?
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