"Челси" обратился насчет Кукурельи

Марк Кукурелья "Челси" сделал запрос насчет приобретения левого защитника "Брайтона" Марка Кукерельи.

Как известно, главным претендентом на Кукурелью считается "Манчестер Сити", который уже выдвинул свое предложение о покупке Марка, но на сумму в 30 миллионов фунтов последовал отказ.

"Брайтон" оценивает Кукурелью в 50 млн. фунтов и отказывается идти на уступки, из-за чего "Сити" близок к тому, чтобы завершить свой интерес к 24-летнему испанцу.

Это может оказаться на руку "Челси", который, как сообщает Daily Mail, сейчас тоже обозначил свой интерес к Кукурелье. Мару может заменить на "Стэмфорд Бридж" своего соотечественника Маркоса Алонсо, рвущегося в "Барселону".

Отметим, что сам Кукурелья отчаянно настроен уйти на повышение после всего одного сезона в "Брайтоне". Марк даже подал прошение о трансфере и пропустил товарищеский матч "чаек" против "Эспаньола" в субботу.


Метки Брайтон, Кукурелья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2022 14:00

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  1. true-manc 01.08.2022 15:07 # true-manc
    пенисы попутали???

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  2. jirrort 01.08.2022 14:54 # jirrort
    За 35 - 40 лямов нормалды.

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  3. murderface616 01.08.2022 14:30 # murderface616
    блять, просто панические покупки сейчас пойдут. всё, что плохо лежит, надо брать и похуй, что на этой позиции нет проблем, а в центре защиты пиздец: пожилой Силва, убогий Сарр, уходящий Аспиликуэта, сырой Колвилл, ни рыба, ни мясо Чалоба, и только Кулибали внушает доверие. там ещё Ампаду есть, но вряд ли он останется

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  4. chelsiukpro 01.08.2022 14:27 # chelsiukpro
    Можно заварачивать.... хороший игрок!

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  5. skydreams 01.08.2022 14:18 # skydreams
    Джеймсу нужна подмена, а Чили может и Эмерсон подменять. Но Тухеляну конечно лучше знать, тут без б

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  6. alexomck 01.08.2022 14:10 # alexomck
    Логика Сити понятна - перевести Канселу на право и получить 2 атакующих защей + Уолкер не молодеет.
    Челси он что? Для сменщика слишком крут, прямой конкурент Чивелу за внушительный прайс нужен ли сейчас. Есть более проблемные позиции.

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  7. chelseaaaa 01.08.2022 14:05 # chelseaaaa
    Зачем он нужен за такие деньги когда есть Чилвелл?

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