Тухель: "Челси" устал и без сил"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команда чувствует себя уставшей после турне по США.

Свое двухнедельное турне по Америке "Челси" завершил победами 3:1 в пятницу и 2:0 в субботу над "Удинезе". Ранее "синие" были биты по пенальти "Шарлоттом" (5:3), крупно уступили "Арсеналу" (4:0) и едва превзошли "Америку" (2:1).

Тухель чувствует, что "Челси" пока не готов сыграть против "Эвертона" в первом туре Премьер-Лиги в субботу, однако у Томаса еще есть несколько дней.

"Это был довольно долгий предсезонный период. Когда ты так долго в турне по Соединенным Штатам, ты устаешь и ты без сил. Обстоятельства таковы, что сегодня мы снова в дороге, и это непросто".

"После выходных мы готовимся только к "Эвертону". Сезон вот-вот начнется. Было много положительных вещей, но нам все еще нужно прибавить".

"Мы еще не готовы. Мы не должны быть еще готовы. У нас есть еще неделя, чтобы выйти на свой лучший уровень. Всегда приятно, когда начинается сезон".

"У нас еще есть эта неделя. Еще есть немного времени", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 01.08.2022 13:23 # jirrort
    Как всегда, всё по фактам разложил топарик. Просто лучший!

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  2. shakur 01.08.2022 13:18 # shakur
    После ЧМ

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  3. chelsea-69 01.08.2022 13:17 # chelsea-69
    Мы ещё не готовы. Мы не должны быть ещё готовы.
    Но мы будем готовы. Ведь мы должны быть готовы.
    И мы будем готовы. Когда будем готовы.
    Вот когда мы будем готовы, вы все охуеете

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  4. slash-lfc 01.08.2022 13:09 # slash-lfc
    Ору от чего это устал Пи3духель? Сезон ещё не начался, а лопоухая xуита уже плачется вхахахахха

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