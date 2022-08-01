Тухель: "Челси" устал и без сил"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команда чувствует себя уставшей после турне по США.
Свое двухнедельное турне по Америке "Челси" завершил победами 3:1 в пятницу и 2:0 в субботу над "Удинезе". Ранее "синие" были биты по пенальти "Шарлоттом" (5:3), крупно уступили "Арсеналу" (4:0) и едва превзошли "Америку" (2:1).
Тухель чувствует, что "Челси" пока не готов сыграть против "Эвертона" в первом туре Премьер-Лиги в субботу, однако у Томаса еще есть несколько дней.
"Это был довольно долгий предсезонный период. Когда ты так долго в турне по Соединенным Штатам, ты устаешь и ты без сил. Обстоятельства таковы, что сегодня мы снова в дороге, и это непросто".
"После выходных мы готовимся только к "Эвертону". Сезон вот-вот начнется. Было много положительных вещей, но нам все еще нужно прибавить".
"Мы еще не готовы. Мы не должны быть еще готовы. У нас есть еще неделя, чтобы выйти на свой лучший уровень. Всегда приятно, когда начинается сезон".
"У нас еще есть эта неделя. Еще есть немного времени", — цитирует Тухеля Daily Mail.
01.08.2022 13:00
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Как всегда, всё по фактам разложил топарик. Просто лучший!
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После ЧМ
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Мы ещё не готовы. Мы не должны быть ещё готовы.
Но мы будем готовы. Ведь мы должны быть готовы.
И мы будем готовы. Когда будем готовы.
Вот когда мы будем готовы, вы все охуеете
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Ору от чего это устал Пи3духель? Сезон ещё не начался, а лопоухая xуита уже плачется вхахахахха
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