Тухель: "Челси" устал и без сил"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команда чувствует себя уставшей после турне по США.

Свое двухнедельное турне по Америке "Челси" завершил победами 3:1 в пятницу и 2:0 в субботу над "Удинезе". Ранее "синие" были биты по пенальти "Шарлоттом" (5:3), крупно уступили "Арсеналу" (4:0) и едва превзошли "Америку" (2:1).



Тухель чувствует, что "Челси" пока не готов сыграть против "Эвертона" в первом туре Премьер-Лиги в субботу, однако у Томаса еще есть несколько дней.



"Это был довольно долгий предсезонный период. Когда ты так долго в турне по Соединенным Штатам, ты устаешь и ты без сил. Обстоятельства таковы, что сегодня мы снова в дороге, и это непросто".



"После выходных мы готовимся только к "Эвертону". Сезон вот-вот начнется. Было много положительных вещей, но нам все еще нужно прибавить".



"Мы еще не готовы. Мы не должны быть еще готовы. У нас есть еще неделя, чтобы выйти на свой лучший уровень. Всегда приятно, когда начинается сезон".



"У нас еще есть эта неделя. Еще есть немного времени", — цитирует Тухеля Daily Mail.