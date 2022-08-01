"Борнмут" приобрел Маркуса Тавернье

"Борнмут" объявил о приобретении полузащитника "Мидлсбро" Маркуса Тавернье. Трансфер оценивается в 12 миллионов фунтов.

23-летний Тавернье заключил контракт до 2027 года и стал третьим новичком вернувшегося в Премьер-Лигу "Борнмута" в это трансферное окно после Райана Фредерикса и Джо Ротуэлла.



Тавернье является продуктом академии "Боро". Дебютировав за первую команду еще в 2017 году, Маркус по-настоящему раскрылся в прошлом сезоне, когда он забил пять голов и отдал пять результативных передач в 48 матчах.



Отметим, что Маркус приходится младшим братом капитану "Рейнджерс" Джеймсу Тавернье и способен сыграть в центре, на обоих флангах или позади нападающего.