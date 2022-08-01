"Лестер" оценил Фофана в 85 млн. фунтов

"Лестер" назначил цену в 85 миллионов фунтов за защитника Весле Фофана, которого хочет "Челси".

Именно на Фофана "Челси" сосредоточил свое внимание, проиграв борьбу "Барселоне" за Жюля Кунде.



"Синие" знают, что 21-летний француз стоит дорого и надеются сбить цену, включив в сделку кого-нибудь из имеющихся игроков.



Однако Daily Mail утверждает, что "Лестер" не желает продавать Фофана и отпустит Весле только за сумму не менее 85 млн. фунтов.



Таким образом, "Лестер" готов отпустить Фофана только в статусе самого дорогого защитника в мире, как три года назад отпустил Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".