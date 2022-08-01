"Лестер" оценил Фофана в 85 млн. фунтов

Весле Фофана "Лестер" назначил цену в 85 миллионов фунтов за защитника Весле Фофана, которого хочет "Челси".

Именно на Фофана "Челси" сосредоточил свое внимание, проиграв борьбу "Барселоне" за Жюля Кунде.

"Синие" знают, что 21-летний француз стоит дорого и надеются сбить цену, включив в сделку кого-нибудь из имеющихся игроков.

Однако Daily Mail утверждает, что "Лестер" не желает продавать Фофана и отпустит Весле только за сумму не менее 85 млн. фунтов.

Таким образом, "Лестер" готов отпустить Фофана только в статусе самого дорогого защитника в мире, как три года назад отпустил Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".


Метки Лестер, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2022 11:00

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  1. thegodfather 01.08.2022 11:50 # thegodfather
    Клоуны. 60 лямов потолок

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  2. suddenly 01.08.2022 11:19 # suddenly
    Пытаются развести Челси на деньги зная, что у них проблемы с подписанием защитников этим летом. По итогу будет вторым Магваером. 85 млн он и близко не стоит.

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