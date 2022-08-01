Беллерин договаривается с "Арсеналом" о расставании

Представители защитника Эктора Беллерина ведут переговоры о расторжении контракта с "Арсеналом".

Беллерин, давно потерявший мотивацию к выступлениям за "Арсенал", провел прошлый сезон в аренде в "Реал Бетис" и был бы рад там остаться.



Однако "Реал Бетис" не смог позволить себе выкупить Эктора, в результате чего тот вернулся в Лондон и вынужден готовиться к новому сезону с командой Микеля Артеты.



Как сообщает ABC de Sevilla, желание Беллерина уйти из "Арсенала" никуда не делось, и сейчас представители Эктора пытаются урегулировать этот вопрос с "канонирами".



Беллерин выразил готовность отказаться от всей своей зарплаты за оставшийся год по контракту, а взамен "Арсенал" должен отпустить его свободным агентом.



Помимо "Бетис", Беллерин также рассматривает другие варианты для продолжения карьеры, включая "Атлетико".