"Сити" готов отказаться от покупки Кукурельи
"Манчестер Сити" готов отказаться от своих планов по приобретению защитника "Брайтона" Марка Кукурельи.
"Сити" рассматривает Кукурелью в качестве своей приоритетной цели по укреплению левого фланга обороны, уже выдвинув свое предложение по Марку в размере 30 миллионов фунтов и получив отказ.
"Горожане" открыты к тому, чтобы улучшить свое предложение до 40 млн. фунтов, но этого все равно недостаточно для "Брайтона", который оценивает 24-летнего испанца в 50 млн. фунтов и отказывается идти на уступки.
Платить 50 млн. фунтов "Сити" совершенно не собирается. Как сообщает Daily Mail, чемпионы Премьер-Лиги находятся на пороге того, чтобы завершить свой интерес к Кукурелье и переключиться на Борну Сосу из "Штутгарта" или Алекса Гримальдо из "Бенфики".
01.08.2022 09:00
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КОРОЛИ!!!
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Скупыми шейхи стали. Удивляют)
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сити сити... Хуй сосите)
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Пойти друг другу на встречу и договориться за 45 млн.
Если Сити не закроет позицию крайнего защитника, то рискует пострадать от травм, которые повлияют на результаты команды. Сейчас равноценной замены Уолкеру и Канселу нет. Играть со Стоунзом или Аке в качестве крайних защитников не самая радужная перспектива. Да и по сути сейчас только Кансело выполняет весь креативный функционал крайних защитников в системе Пепа.
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Ну что ж, не повезло Марку, останется у Чаек.
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