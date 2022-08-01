"Сити" готов отказаться от покупки Кукурельи

"Манчестер Сити" готов отказаться от своих планов по приобретению защитника "Брайтона" Марка Кукурельи.

"Сити" рассматривает Кукурелью в качестве своей приоритетной цели по укреплению левого фланга обороны, уже выдвинув свое предложение по Марку в размере 30 миллионов фунтов и получив отказ.



"Горожане" открыты к тому, чтобы улучшить свое предложение до 40 млн. фунтов, но этого все равно недостаточно для "Брайтона", который оценивает 24-летнего испанца в 50 млн. фунтов и отказывается идти на уступки.



Платить 50 млн. фунтов "Сити" совершенно не собирается. Как сообщает Daily Mail, чемпионы Премьер-Лиги находятся на пороге того, чтобы завершить свой интерес к Кукурелье и переключиться на Борну Сосу из "Штутгарта" или Алекса Гримальдо из "Бенфики".