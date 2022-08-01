"Сити" готов отказаться от покупки Кукурельи

Марк Кукурелья "Манчестер Сити" готов отказаться от своих планов по приобретению защитника "Брайтона" Марка Кукурельи.

"Сити" рассматривает Кукурелью в качестве своей приоритетной цели по укреплению левого фланга обороны, уже выдвинув свое предложение по Марку в размере 30 миллионов фунтов и получив отказ.

"Горожане" открыты к тому, чтобы улучшить свое предложение до 40 млн. фунтов, но этого все равно недостаточно для "Брайтона", который оценивает 24-летнего испанца в 50 млн. фунтов и отказывается идти на уступки.

Платить 50 млн. фунтов "Сити" совершенно не собирается. Как сообщает Daily Mail, чемпионы Премьер-Лиги находятся на пороге того, чтобы завершить свой интерес к Кукурелье и переключиться на Борну Сосу из "Штутгарта" или Алекса Гримальдо из "Бенфики".


Метки Брайтон, Кукурелья, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 01.08.2022 10:00 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  2. takernotagiver 01.08.2022 09:49 # takernotagiver
    Скупыми шейхи стали. Удивляют)

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  3. liverpool09 01.08.2022 09:43 # liverpool09
    сити сити... Хуй сосите)

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  4. liverpool888 01.08.2022 09:05 # liverpool888
    Пойти друг другу на встречу и договориться за 45 млн.
    Если Сити не закроет позицию крайнего защитника, то рискует пострадать от травм, которые повлияют на результаты команды. Сейчас равноценной замены Уолкеру и Канселу нет. Играть со Стоунзом или Аке в качестве крайних защитников не самая радужная перспектива. Да и по сути сейчас только Кансело выполняет весь креативный функционал крайних защитников в системе Пепа.

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  5. arhangel777 01.08.2022 09:02 # arhangel777
    Ну что ж, не повезло Марку, останется у Чаек.

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