Роджерс развеял слухи насчет продажи Мэддисона

Джеймс Мэддисон Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс развеял слухи насчет продажи полузащитника Джеймса Мэддисона.

На прошлой неделе появилась информация, что "Лестер" отклонил предложение "Ньюкасла" по Мэддисону в размере 40 миллионов фунтов.

По словам Роджерса, "лисы" не хотят продавать Джеймса и оценивают 25-летнего англичанина гораздо дороже.

"Он все еще игрок "Лестера". По его игре вы могли видеть, что он счастлив здесь, и он не тот игрок, которого мы хотим продать".

"Назначать цену за игроков — это не мое дело, не моя обязанность. Возможно, та цена, о которой говорят, покрывает только три четверти его левой ноги. Он игрок топ-уровня", — сообщил Роджерса BBC.


Метки Лестер, Мэддисон, Ньюкасл, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 01.08.2022 08:08 # blueswin
    Лестер собрал молодой состав, Джастин, Барнс, Меддисон, Фофана, Тилеманс, Дака, Ндиди... если даже одного будут в год продавать спокойно могут дальше сосуществовать как и прежде вливая обратно эти средства на покупку молодых талантов на продажу. Хоть они и отрицают, но Лестер превращается в донор для топ клубов.

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  2. blueswin 01.08.2022 08:04 # blueswin
    ну не совсем еще топ уровня, но на ровне с Райсом определённо интересует каждый топ клуб, не потерялся бы

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