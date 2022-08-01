Роджерс развеял слухи насчет продажи Мэддисона

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс развеял слухи насчет продажи полузащитника Джеймса Мэддисона.

На прошлой неделе появилась информация, что "Лестер" отклонил предложение "Ньюкасла" по Мэддисону в размере 40 миллионов фунтов.



По словам Роджерса, "лисы" не хотят продавать Джеймса и оценивают 25-летнего англичанина гораздо дороже.



"Он все еще игрок "Лестера". По его игре вы могли видеть, что он счастлив здесь, и он не тот игрок, которого мы хотим продать".



"Назначать цену за игроков — это не мое дело, не моя обязанность. Возможно, та цена, о которой говорят, покрывает только три четверти его левой ноги. Он игрок топ-уровня", — сообщил Роджерса BBC.