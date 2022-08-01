Роджерс развеял слухи насчет продажи Мэддисона
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс развеял слухи насчет продажи полузащитника Джеймса Мэддисона.
На прошлой неделе появилась информация, что "Лестер" отклонил предложение "Ньюкасла" по Мэддисону в размере 40 миллионов фунтов.
По словам Роджерса, "лисы" не хотят продавать Джеймса и оценивают 25-летнего англичанина гораздо дороже.
"Он все еще игрок "Лестера". По его игре вы могли видеть, что он счастлив здесь, и он не тот игрок, которого мы хотим продать".
"Назначать цену за игроков — это не мое дело, не моя обязанность. Возможно, та цена, о которой говорят, покрывает только три четверти его левой ноги. Он игрок топ-уровня", — сообщил Роджерса BBC.
01.08.2022 08:00
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Лестер собрал молодой состав, Джастин, Барнс, Меддисон, Фофана, Тилеманс, Дака, Ндиди... если даже одного будут в год продавать спокойно могут дальше сосуществовать как и прежде вливая обратно эти средства на покупку молодых талантов на продажу. Хоть они и отрицают, но Лестер превращается в донор для топ клубов.
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ну не совсем еще топ уровня, но на ровне с Райсом определённо интересует каждый топ клуб, не потерялся бы
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