Роналду: "Рад вернуться!"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал свое возвращение на футбольное поле.
Только на днях приступив к тренировкам в общей группе, в воскресенье Роналду вышел в стартовом составе на товарищеский матч против "Райо Вальекано" на "Олд Траффорд".
Криштиану был заменен в перерыве и покинул стадион еще до финального свистка, чтобы избежать пробок. Тем не менее, это был радостный день для 37-летнего португальца.
"Рад вернуться!" — написал Роналду в инстаграме.
Добавим, ничьей 1:1 с "Райо Вальекано" "Юнайтед" завершил свой предсезонный период и теперь начинает начинает подготовку к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" 6 августа.
01.08.2022 07:00
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Король футбола вернулся!
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Рад вернуться домой еще до финального свистка.
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