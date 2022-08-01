Роналду: "Рад вернуться!"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал свое возвращение на футбольное поле.

Только на днях приступив к тренировкам в общей группе, в воскресенье Роналду вышел в стартовом составе на товарищеский матч против "Райо Вальекано" на "Олд Траффорд".



Криштиану был заменен в перерыве и покинул стадион еще до финального свистка, чтобы избежать пробок. Тем не менее, это был радостный день для 37-летнего португальца.



"Рад вернуться!" — написал Роналду в инстаграме.



Добавим, ничьей 1:1 с "Райо Вальекано" "Юнайтед" завершил свой предсезонный период и теперь начинает начинает подготовку к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" 6 августа.