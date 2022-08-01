Роналду: "Рад вернуться!"

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал свое возвращение на футбольное поле.

Только на днях приступив к тренировкам в общей группе, в воскресенье Роналду вышел в стартовом составе на товарищеский матч против "Райо Вальекано" на "Олд Траффорд".

Криштиану был заменен в перерыве и покинул стадион еще до финального свистка, чтобы избежать пробок. Тем не менее, это был радостный день для 37-летнего португальца.

"Рад вернуться!" — написал Роналду в инстаграме.

Добавим, ничьей 1:1 с "Райо Вальекано" "Юнайтед" завершил свой предсезонный период и теперь начинает начинает подготовку к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" 6 августа.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 866

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danny949494 01.08.2022 07:42 # danny949494
    Король футбола вернулся!

    (ответить)

  2. superglor 01.08.2022 07:33 # superglor
    Рад вернуться домой еще до финального свистка.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: