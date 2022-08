Светская хроника за понедельник

"Челси" предложил Тимо Вернера "Реалу". "Эвертон" хочет забрать Росса Баркли, Билли Гилмора и Мичи Батшуайи из "Челси". Лиам Делам может пойти по стопам отца Рори. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Бавария", с переходом в которую связывали Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Харри Кейна из "Тоттенхэма", не планирует покупать нападающего в остатке лета. (90min)



Главный тренер "Барселоны" Хави не знает, останется ли в клубе полузащитник Френки Де Йонг, которого сватают в "Юнайтед" и "Челси". (Metro)



"Юнайтед" открыт к предложениям насчет защитников Алекса Теллеса и Эрика Байи. (Sky Sports)



"Челси" предложил нападающего Тимо Вернера "Реалу". (Marca)



"Барселона" хочет оформить приобретение защитника "Челси" Сесара Аспиликуэты на этой неделе. (Sport)



"Барселона" рассматривает левого защитника "РБ Лейпциг" Анхелиньо в качестве альтернативы Маркосу Алонсо из "Челси". (Sport)



"Эвертон" продолжает переговоры о возвращении полузащитника Идриссы Гейе из ПСЖ. (The Times)



"Эвертон" договаривается о возвращении полузащитника "Челси" Росса Баркли, а также хочет его одноклубников Билли Гилмора и Мичи Батшуайи. (90min)



"Лестер" хочет свыше 50 миллионов фунтов за полузащитника Джеймса Мэддисона. (The Times)



"Ньюкасл" может улучшить свое предложение по Мэддисону после отказа на 40 млн. фунтов. (Daily Mail)



Нападающий "Манчестер Сити" Лиам Делап может пойти по стопам своего отца Рори, отправившись в "Стоук". (The Athletic)



"Сити" исключает продажу полузащитника Бернарду Силвы, которого сватают в "Барселону". (Daily Mail)



"Сити" провел встречу с представителями полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса. (Calcio Napoli 24)



"Ренн" согласовал аренду защитника "Тоттенхэма" Джо Родона. (90min)



Другое



"Лестер" предложит улучшенный контракт Мэддисону. (Daily Mail)



"Астон Вилла" начала переговоры со своим полузащитником Дугласом Луисом о новом контракте. (The Telegraph)



Женская сборная Англии выиграла Чемпионат Европы. (BBC)



Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери показал фанату средний палец после упреков насчет своего провала в "Арсенале". (The Sun)