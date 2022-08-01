"Челси" работает над трансферами Фофана и Думфриса

"Челси" работает над трансферами защитников Весле Фофана из "Лестера" и Дензела Думфриса из "Интера".

Этим летом "Челси" пока укрепил свой состав лишь Калиду Кулибали и Рахимом Стерлингом, однако владелец клуба Тодд Бели и главный тренер Томас Тухель трудятся не покладая рук, чтобы обеспечить команде дополнительное усиление.



The Athletic подтверждает информацию о том, что среди центральных защитников внимание "синих" сосредоточено на 21-летнем Фофана, который счастлив на "Кинг Пауэр" и имеет контракт до 2027 года.



"Лестер" оценивает Весле в 80-85 миллионов фунтов, однако "Челси" надеется сбить цену, предложив "лисам" включить в сделку кого-нибудь из своих игроков.



А позицию правого защитника "Челси" надеется укрепить с помощью 26-летнего Думфриса, чье имя всплыло, еще когда лондонский клуб отправлял нападающего Ромелу Лукаку назад в "Интер".



"Челси" продолжает переговоры по Дензелу, который, по замыслу Тухеля, должен добавить конкуренции Рису Джеймсу.