Магуайра ждут в греческом суде 7 июня

Капитану "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру было велено явиться в греческий суд 7 июня 2023 года.

Напомним, ранее в июле стало известно, что греческий суд вот-вот назначит дату рассмотрения апелляции Магуайра по делу касательно скандального отдыха Харри на Миконосе в августе 2020.



Тогда Магуайра приговорили к 21 месяцу тюрьмы условно за нападение на полицейского, нецензурную брань, сопротивление аресту и попытку подкупить офицеров.



Как сообщает The Sun, теперь самого дорогого защитника в мире ждут на острове Сирос, что по соседству с Миконосом, в начале следующего лета.



Таким образом, 27-летний игрок сборной Англии сможет полностью сосредоточиться на предстоящем сезоне и на ЧМ-2022 в Катаре.