"Ньюкасл" обратился насчет Харви Барнса

"Ньюкасл" сделал запрос насчет вингера "Лестера" Харви Барнса.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Ньюкасл" сделал предложение в 40 миллионов фунтов о покупке Джеймса Мэддисона, однако "Лестер" отказался отпустить своего полузащитника.



Вместо того, чтобы улучшать предложение по Мэддисону, "сороки" решили переключить свое внимание на 24-летнего Барнса. Клубу с "Сент-Джеймс Парк" известно, что "лисы" не смогут укрепить свой состав этим летом без продаж.



Однако, как и Мэддисона, Барнса "Лестер" оценивает в сумму свыше 60 миллионов фунтов, а сам Харви счастлив на "Кинг Пауэр" и только прошлым летом заключил новый контракт на четыре года, сообщает Daily Mail.