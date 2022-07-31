"Ньюкасл" обратился насчет Харви Барнса

Харви Барнс "Ньюкасл" сделал запрос насчет вингера "Лестера" Харви Барнса.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Ньюкасл" сделал предложение в 40 миллионов фунтов о покупке Джеймса Мэддисона, однако "Лестер" отказался отпустить своего полузащитника.

Вместо того, чтобы улучшать предложение по Мэддисону, "сороки" решили переключить свое внимание на 24-летнего Барнса. Клубу с "Сент-Джеймс Парк" известно, что "лисы" не смогут укрепить свой состав этим летом без продаж.

Однако, как и Мэддисона, Барнса "Лестер" оценивает в сумму свыше 60 миллионов фунтов, а сам Харви счастлив на "Кинг Пауэр" и только прошлым летом заключил новый контракт на четыре года, сообщает Daily Mail.


Метки Барнс, Лестер, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2022 22:00

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