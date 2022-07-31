Роналду сыграл 45 минут за "Юнайтед"

Криштиану Роналду Нападающий Криштиану Роналду сыграл 45 минут за "Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче против "Райо Вальекано".

Напомним, из-за "семейных причин" Роналду пропустил турне "красных дьяволов" по Таиланду и Австралии, только на текущей неделе приступив к тренировкам в Каррингтоне.

Предполагается, что Криштиану по-прежнему настроен покинуть "Юнайтед", однако это не помешало 37-летнему португальца выйти в стартовом составе "дьяволов" на воскресный матч против "Райо Вальекано" (1:1) на "Олд Траффорд".

Не сумевший отличиться Роналду был заменен в перерыве и покинул стадион еще до финального свистка, сообщает Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Райо Вальекано, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 31.07.2022 21:40 # chelsiukpro
    Пора уже к КОРОЛЯМ лондона а не в мочестере сидеть

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  2. true-manc 31.07.2022 21:21 # true-manc
    пора заканчивать карьеру кристине сосальдовне, хватит позориться

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