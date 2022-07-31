"Челси" сосредоточился на Фофана

Весле Фофана "Челси" сделал Весле Фофана из "Лестера" своей приоритетной целью по укреплению центра обороны.

Этим летом "Челси" собирается приобрести до трех центральных защитников, пока сумев заполучить лишь Калиду Кулибали из "Наполи" за 33 миллионов фунтов.

Проиграв борьбу "Барселоне" за Жюля Кунде, "Челси" переключился на Йошко Гвардиола, однако "РБ Лейпциг" отказался отдать своего защитника за право аренды на сезон нападающего "синих" Тимо Вернера.

Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, теперь "Челси" сосредоточил свое внимание на 21-летнем Фофана, держа в уме вариант с Бенжаменом Паваром из "Баварии" в качестве запасного.

На "Кинг Пауэр" у Весле есть контракт до 2027 года, поэтому "синим" придется крупно потратиться для приобретения француза.


Метки Лестер, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. akado 31.07.2022 20:19 # akado
    Сам чел сглупил, недавно продлил контракт, думал Лестер будет в топах, а оно вон как вышло..

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  2. takernotagiver 31.07.2022 20:14 # takernotagiver
    They ain't even getting a sniff of him)

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  3. eakz 31.07.2022 20:08 # eakz
    челси чисто фо фан

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  4. hammersmith 31.07.2022 20:04 # hammersmith
    в итоге по классике пососут хуй, это же почтилси.

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