"Челси" сосредоточился на Фофана

"Челси" сделал Весле Фофана из "Лестера" своей приоритетной целью по укреплению центра обороны.

Этим летом "Челси" собирается приобрести до трех центральных защитников, пока сумев заполучить лишь Калиду Кулибали из "Наполи" за 33 миллионов фунтов.



Проиграв борьбу "Барселоне" за Жюля Кунде, "Челси" переключился на Йошко Гвардиола, однако "РБ Лейпциг" отказался отдать своего защитника за право аренды на сезон нападающего "синих" Тимо Вернера.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, теперь "Челси" сосредоточил свое внимание на 21-летнем Фофана, держа в уме вариант с Бенжаменом Паваром из "Баварии" в качестве запасного.



На "Кинг Пауэр" у Весле есть контракт до 2027 года, поэтому "синим" придется крупно потратиться для приобретения француза.