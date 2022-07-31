"Челси" готовит предложение по Де Йонгу
"Челси" готовится сделать предложение о покупке полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.
Владелец "Челси" Тодд Бели еще в начале июля посетил Барселону, встретившись с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой.
На той встрече стороны в том числе обсуждали и Де Йонга. Однако "Челси" мало что предпринял в отношении Френки с тех пор, поскольку был сосредоточен на усилении обороны.
Каталонское издание Sport ожидает, что ближайшие дни станут определяющими для будущего Де Йонга. "Синие", наконец, активизировались и готовы сделать свое предложение о покупке.
Более того, "Челси" попросил разрешения у "Барселоны" начать переговоры с самим Де Йонгом. Взамен "синие" позволят своим защитникам Сесару Аспиликуэте и Маркосу Алонсо перебраться на "Ноу Камп".
31.07.2022 17:00
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Последние комментарии:
У Челси увели Леву, Рафинью, Кунде + планируют забрать Аспи с Алонсой, взамен Барса разрешит поговорить с Де Йонгом - норм шпансы англичан вертят:)
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Де Йонг не пойдёт в Зенит
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Зачем он Эвертону?
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Зачем он Ливерпулю?
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Я хочу его очень сильно. Боэлян, не разочаруй меня .
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В итоге останется в бчк.
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