"Челси" готовит предложение по Де Йонгу

Френки Де Йонг "Челси" готовится сделать предложение о покупке полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Владелец "Челси" Тодд Бели еще в начале июля посетил Барселону, встретившись с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой.

На той встрече стороны в том числе обсуждали и Де Йонга. Однако "Челси" мало что предпринял в отношении Френки с тех пор, поскольку был сосредоточен на усилении обороны.

Каталонское издание Sport ожидает, что ближайшие дни станут определяющими для будущего Де Йонга. "Синие", наконец, активизировались и готовы сделать свое предложение о покупке.

Более того, "Челси" попросил разрешения у "Барселоны" начать переговоры с самим Де Йонгом. Взамен "синие" позволят своим защитникам Сесару Аспиликуэте и Маркосу Алонсо перебраться на "Ноу Камп".


Метки Барселона, Де Йонг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 698

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Последние комментарии:




  1. alexomck 31.07.2022 17:21 # alexomck
    У Челси увели Леву, Рафинью, Кунде + планируют забрать Аспи с Алонсой, взамен Барса разрешит поговорить с Де Йонгом - норм шпансы англичан вертят:)

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  2. shakur 31.07.2022 17:17 # shakur
    Де Йонг не пойдёт в Зенит

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  3. shakur 31.07.2022 17:15 # shakur
    Зачем он Эвертону?

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  4. shakur 31.07.2022 17:06 # shakur
    Зачем он Ливерпулю?

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  5. jirrort 31.07.2022 17:03 # jirrort
    Я хочу его очень сильно. Боэлян, не разочаруй меня .

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  6. chelsea88 31.07.2022 17:03 # chelsea88
    В итоге останется в бчк.

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