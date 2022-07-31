"Челси" готовит предложение по Де Йонгу

"Челси" готовится сделать предложение о покупке полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Владелец "Челси" Тодд Бели еще в начале июля посетил Барселону, встретившись с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой.



На той встрече стороны в том числе обсуждали и Де Йонга. Однако "Челси" мало что предпринял в отношении Френки с тех пор, поскольку был сосредоточен на усилении обороны.



Каталонское издание Sport ожидает, что ближайшие дни станут определяющими для будущего Де Йонга. "Синие", наконец, активизировались и готовы сделать свое предложение о покупке.



Более того, "Челси" попросил разрешения у "Барселоны" начать переговоры с самим Де Йонгом. Взамен "синие" позволят своим защитникам Сесару Аспиликуэте и Маркосу Алонсо перебраться на "Ноу Камп".