"Ювентус" и "РБ Лейпциг" сделали предложения по Де Йонгу

"Челси" рассматривает предложения "Ювентуса" и "РБ Лейпциг" насчет нападающего Тимо Вернера.

Как сообщает Daily Mail, "Ювентус" ведет переговоры по Вернеру уже несколько недель, сейчас выдвинув свое предложение.



Вернуть Тимо также хочет "РБ Лейпциг", и "Челси" пытался использовать это, чтобы заполучить звездного защитника немецкой команды Йошко Гвардиола.



Однако "РБ Лейпциг" не желает включать Гвардиола в сделку по Вернеру, который забил 23 гола за два своих сезона в Англии.