"Ювентус" и "РБ Лейпциг" сделали предложения по Де Йонгу

Тимо Вернер "Челси" рассматривает предложения "Ювентуса" и "РБ Лейпциг" насчет нападающего Тимо Вернера.

Как сообщает Daily Mail, "Ювентус" ведет переговоры по Вернеру уже несколько недель, сейчас выдвинув свое предложение.

Вернуть Тимо также хочет "РБ Лейпциг", и "Челси" пытался использовать это, чтобы заполучить звездного защитника немецкой команды Йошко Гвардиола.

Однако "РБ Лейпциг" не желает включать Гвардиола в сделку по Вернеру, который забил 23 гола за два своих сезона в Англии.


Метки Вернер, РБ Лейпциг, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2022 16:00

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