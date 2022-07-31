"Ювентус" и "РБ Лейпциг" сделали предложения по Де Йонгу
"Челси" рассматривает предложения "Ювентуса" и "РБ Лейпциг" насчет нападающего Тимо Вернера.
Как сообщает Daily Mail, "Ювентус" ведет переговоры по Вернеру уже несколько недель, сейчас выдвинув свое предложение.
Вернуть Тимо также хочет "РБ Лейпциг", и "Челси" пытался использовать это, чтобы заполучить звездного защитника немецкой команды Йошко Гвардиола.
Однако "РБ Лейпциг" не желает включать Гвардиола в сделку по Вернеру, который забил 23 гола за два своих сезона в Англии.
31.07.2022 16:00
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Че бл1ять?
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