"Форест" приобрел Ореля Мангаля

"Ноттингем Форест" объявил о приобретении полузащитника Ореля Мангаля из "Штутгарта".

Мангаля заключил долгосрочный контракт и стал уже 12-м новичком "Форест" в это трансферное окно.



Предполагается, что 24-летний бельгиец, в марте дебютировавший за взрослую сборную своей страны, обошелся "лесникам" в 12.75 млн. фунтов.



За три года в Германии Мангаля, чья новая команда начинает сезон выездом к "Ньюкаслу" 6 августа, принял участие в 72 матчах Бундеслиги.