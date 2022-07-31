МЮ хочет купить Калайджича или Шешко

"Манчестер Юнайтед" определил Сашу Калайджича из "Штутгарта" и Беньямина Шешко из "Ред Булл" в качестве своих целей по укреплению линии нападения.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг надеется укрепить нападение своей команды этим летом независимо от того, как разрешится ситуация с Криштиану Роналду.



Как сообщает Daily Mail, в шорт-листе "красных дьяволов" значатся 25-летний австриец Калайджич и 19-летний словенец Шешко.



И если Беньямина, которого скауты "Юнайтед" в очередной раз просматривали в субботу, "Ред Булл" оценивает в 55 миллионов фунтов, то Саша может быть доступен для трансфера примерно за 17 млн. фунтов.