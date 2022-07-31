Артета объяснил, почему назначил Эдегора капитаном

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил свое решение назначить полузащитника Мартина Эдегора капитаном команды.

В преддверии старта нового сезона Артета решил доверить капитанскую повязку 23-летнему Эдегору. Микель полон уверенности, что Мартин обладает качествами, чтобы быть достойным лидером.



"За те 18 месяцев, что он находится с нами, я убедился, что он представляет ценности этого футбольного клуба, команды, партнеров по команде и работников клуба наилучшим образом".



"Он продемонстрировал амбиции, чтобы вывести этот клуб на другой уровень, подстегивать команду и делать свой вклад в это. Вдобавок он пользуется уважением каждого внутри клуба".



"Он также является капитаном в своей сборной, и я думаю, это было правильное решение. Я говорю об этом с гордостью, потому что считаю, что он действительно хороший человек, обладающий преданностью клубу", — цитирует Артету Sky Sports.