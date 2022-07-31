МЮ предпримет финальную попытку заполучить Де Йонга

"Манчестер Юнайтед" предпримет еще одну, финальную, попытку заполучить полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Де Йонг является целью номер один для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на это трансферное окно, однако переговоры и с "Барселоной", и с самим Френки складываются крайне непросто.



Как сообщает Daily Mirror, "красные дьяволы" близки к тому, чтобы признать свое поражение в борьбе за Де Йонга, но перед тем, как выбросить белый флаг, клуб с "Олд Траффорд" попытается в последний раз.



По возвращении "Барселоны" и Де Йонга из турне по США "Юнайтед" собирается встретиться с представителями Френки и сделать 25-летнему голландцу предложение, от которого будет сложно отказаться.



В то же время "Барселона" уже предостерегла Де Йонга, что тот сможет остаться, только если согласится на значительное понижение своей зарплаты.