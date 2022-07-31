"Челси" договорился о покупке Слонины

"Челси" договорился с клубом МЛС "Чикаго Файр" о приобретении голкипера Габриэля Слонины.

Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, два клуба договорились о компенсации за Слонину в размере 15 миллионов долларов (12.3 млн. фунтов), включая бонусы.



Ожидается, что уже сегодня Габриэль, которого также сватали в "Реал", вылетит в Лондон, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с "Челси".



После этого 18-летний американец вернется в Чикаго, где завершит сезон МЛС, а с "синими" воссоединится уже 1 января.