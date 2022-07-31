"Челси" договорился о покупке Слонины
"Челси" договорился с клубом МЛС "Чикаго Файр" о приобретении голкипера Габриэля Слонины.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, два клуба договорились о компенсации за Слонину в размере 15 миллионов долларов (12.3 млн. фунтов), включая бонусы.
Ожидается, что уже сегодня Габриэль, которого также сватали в "Реал", вылетит в Лондон, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с "Челси".
После этого 18-летний американец вернется в Чикаго, где завершит сезон МЛС, а с "синими" воссоединится уже 1 января.
31.07.2022 11:00
Просмотров: 783
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пока топ только фамилия, дальше посмотрим...
(ответить)
пусть свинину берут по бросовым ценам
(ответить)
Хорошая стата для щегла, только ему играть нужно, а не сесть за спиной Менди.
(ответить)
Менди теперь станет играть увереннее.
(ответить)
Почем слонина для народа.?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий