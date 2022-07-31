"Челси" договорился о покупке Слонины

Габриэль Слонина "Челси" договорился с клубом МЛС "Чикаго Файр" о приобретении голкипера Габриэля Слонины.

Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, два клуба договорились о компенсации за Слонину в размере 15 миллионов долларов (12.3 млн. фунтов), включая бонусы.

Ожидается, что уже сегодня Габриэль, которого также сватали в "Реал", вылетит в Лондон, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с "Челси".

После этого 18-летний американец вернется в Чикаго, где завершит сезон МЛС, а с "синими" воссоединится уже 1 января.


Метки Слонина, Челси, Чикаго Файр

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2022 11:00

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  1. gary47 31.07.2022 11:45 # gary47
    Пока топ только фамилия, дальше посмотрим...

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  2. superperez101 31.07.2022 11:41 # superperez101
    пусть свинину берут по бросовым ценам

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  3. alexomck 31.07.2022 11:18 # alexomck
    Хорошая стата для щегла, только ему играть нужно, а не сесть за спиной Менди.

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  4. jirrort 31.07.2022 11:14 # jirrort
    Менди теперь станет играть увереннее.

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  5. closer 31.07.2022 11:09 # closer
    Почем слонина для народа.?

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