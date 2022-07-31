Эмерик Лапорт вернется в сентябре

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт вернется на футбольное поле в сентябре.

Лапорт был ключевым игроком "Сити" в прошлом сезоне, приняв участие в 44 матчах во всех соревнованиях и завоевав титул Премьер-Лиги.



Однако в конце сезона Эмерик перенес операцию на колене, после которой восстанавливается до сих пор, уже пропустив матч за Суперкубок Англии против "Ливерпуля".



"Он выглядит очень хорошо, но нам нужно быть осторожными, потому что это колено. Ему нужно время. Думаю, он пропустит август и затем начнет тренироваться с нами в сентябре", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу The Athletic.