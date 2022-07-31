Кепа близок к переходу в "Наполи"

Кепа Аррисабалага Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага близок к переходу в "Наполи" на правах аренды.

Пару последних сезонов Кепа, оставаясь самым дорогим голкипером в мире, лишь исполнял роль дублера Эдуара Менди на "Стэмфорд Бридж".

Ни для игрока, ни для клуба нет смысла в том, чтобы все так и оставалось, особенно в преддверии ЧМ-2022 в Катаре, и Daily Star ожидает, что вскоре 27-летний испанец отправится выступать в Италию.

Ожидается, что при этом "Челси" продолжит платить 75 процентов от зарплаты Кепы в 150,000 фунтов в неделю.


Метки Аррисабалага, Наполи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2022 09:00

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