Кепа близок к переходу в "Наполи"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага близок к переходу в "Наполи" на правах аренды.

Пару последних сезонов Кепа, оставаясь самым дорогим голкипером в мире, лишь исполнял роль дублера Эдуара Менди на "Стэмфорд Бридж".



Ни для игрока, ни для клуба нет смысла в том, чтобы все так и оставалось, особенно в преддверии ЧМ-2022 в Катаре, и Daily Star ожидает, что вскоре 27-летний испанец отправится выступать в Италию.



Ожидается, что при этом "Челси" продолжит платить 75 процентов от зарплаты Кепы в 150,000 фунтов в неделю.