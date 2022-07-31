Абрахэм: "Не спешу возвращаться в Премьер-Лигу"

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм заявил, что не помышляет о возвращении в Премьер-Лиги.

Прошлым летом Абрахэм решился покинуть родной "Челси", отправившись в "Рому". Тэмми не прогадал, когда поддался уговорам Жозе Моуриньо, отыграв блестящий сезон.



Сейчас 24-летний Абрахэм, забивший 27 голов за "Рому" во всех соревнованиях, называется целью "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и своего бывшего клуба "Челси", однако у Тэмми другие планы.



"Хочу ли я вернуться на "Стэмфорд Бридж"? Нет. С первого дня в "Роме" я чувствую себя как дома. Я не спешу возвращаться назад в Премьер-Лигу, потому что я могу выражать себя здесь. Я чувствую себя счастливым в Италии во всех отношениях".



"Поверье мне, я не думаю о будущем. Я думаю только о настоящем. Я сосредоточен исключительно на сезоне, который вот-вот начнется, и я хочу, чтобы он был еще успешнее, чем мой первый в Италии", — сообщил Абрахэм Corriere dello Sport.