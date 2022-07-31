Абрахэм: "Не спешу возвращаться в Премьер-Лигу"
Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм заявил, что не помышляет о возвращении в Премьер-Лиги.
Прошлым летом Абрахэм решился покинуть родной "Челси", отправившись в "Рому". Тэмми не прогадал, когда поддался уговорам Жозе Моуриньо, отыграв блестящий сезон.
Сейчас 24-летний Абрахэм, забивший 27 голов за "Рому" во всех соревнованиях, называется целью "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и своего бывшего клуба "Челси", однако у Тэмми другие планы.
"Хочу ли я вернуться на "Стэмфорд Бридж"? Нет. С первого дня в "Роме" я чувствую себя как дома. Я не спешу возвращаться назад в Премьер-Лигу, потому что я могу выражать себя здесь. Я чувствую себя счастливым в Италии во всех отношениях".
"Поверье мне, я не думаю о будущем. Я думаю только о настоящем. Я сосредоточен исключительно на сезоне, который вот-вот начнется, и я хочу, чтобы он был еще успешнее, чем мой первый в Италии", — сообщил Абрахэм Corriere dello Sport.
31.07.2022 08:00
Просмотров: 295
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Правильно сиди в Италий! Челси через пару лет придёт за тобой!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий