Артета не закончил с покупками этим летом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что все еще надеется на дальнейшие приобретения.

Этим летом "Арсенал" потратил больше всех в Премьер-Лиге на новичков, укрепив свой состав Мэттом Тернером, Александром Зинченко, Фабиу Виейра, Маркиньосом и Габриэлем Жезусом.



С переходом к "канонирам" по-прежнему сватают игроков вроде Лукаса Пакеты из "Лиона" и Юри Тилеманса из "Лестера", и Артета не спешит сматывать удочки.



"Мы по-прежнему надеемся что-нибудь предпринять, если рынок позволит. Вы и сами видите кое-какие движения на рынке в последние дни".



"Мы хотим обеспечить идеальный баланс, и в этом был наш план с самого начала. Удастся нам это или нет, это другой вопрос", — цитирует Артету Evening Standard.