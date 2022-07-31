Клопп похвалил Нуньеса после победы над "Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил нападающего Дарвина Нуньеса после победы 3:1 над "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии.

Появившись на замену на заключительные полчаса, Нуньес сыграл ключевую роль в победе над "Сити". Новичок "красных" заработал пенальти для Мохамеда Салаха, а также своим голом в концовке установил окончательный счет.



После финального свистка Клопп порадовался за Нуньеса и отметил, как Дарвин был поддержан партнерами по команде.



"Думаю, игру Дарвина можно было бы оценить хорошо и без третьего гола, потому что он заработал для нас пенальти".



"Также у него был шанс ранее, когда он сыграл очень хорошо, но Эдерсон блестяще выручил свою команду. Его гол стал настоящей вишенкой на торте, поэтому я очень рад за него".



"Вы могли видеть его лицо, вы могли видеть лица всех его партнеров по команде, которые были очень рады за него, и это хороший знак после столь короткого периода вместе", — цитирует Клоппа Sky Sports.