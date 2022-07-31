"Ньюкасл" ведет переговоры насчет Вернера

"Ньюкасл" ведет переговоры с "Челси" об аренде нападающего Тимо Вернера на сезон 2022/23.

Этим летом Вернера прежде всего связывают с возвращением в "РБ Лейпциг", откуда он прибыл два года назад за 53 миллиона фунтов.



Однако Daily Mirror сообщает в эксклюзивном материале, что "Ньюкасл" имеет преимущество над "РБ Лейпциг", и это преимущество выражается в том, что сам Тимо жаждет проявить себя в Премьер-Лиге.



Ни "Ньюкасл", ни "РБ Лейпциг" не могут позволить себе зарплату Вернера в 270,000 фунтов в неделю, поэтому речь идет только об аренде, однако "Челси" намерен потребовать включить в сделку обязательство по выкупу в конце сезона.