"Ньюкасл" ведет переговоры насчет Вернера

Тимо Вернер "Ньюкасл" ведет переговоры с "Челси" об аренде нападающего Тимо Вернера на сезон 2022/23.

Этим летом Вернера прежде всего связывают с возвращением в "РБ Лейпциг", откуда он прибыл два года назад за 53 миллиона фунтов.

Однако Daily Mirror сообщает в эксклюзивном материале, что "Ньюкасл" имеет преимущество над "РБ Лейпциг", и это преимущество выражается в том, что сам Тимо жаждет проявить себя в Премьер-Лиге.

Ни "Ньюкасл", ни "РБ Лейпциг" не могут позволить себе зарплату Вернера в 270,000 фунтов в неделю, поэтому речь идет только об аренде, однако "Челси" намерен потребовать включить в сделку обязательство по выкупу в конце сезона.


Метки Вернер, Ньюкасл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2022 00:05

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  1. dexter 31.07.2022 00:48 # dexter
    Вот рофлов то будет, если далбичи, купят верника и продадут Макси.

    (ответить)

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