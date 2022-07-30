Гвардиола не переживает из-за неважной игры Холанда против "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его не тревожит посредственная игра нападающего Эрлинга Холанда в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля".

В отличие от новичка "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса, Холанд не смог проявить свой бомбардирский талант в субботнем матче на "Кинг Пауэр".



Эрлинг лишь отметился несколькими загубленными моментами, включая попадание в перекладину уже в компенсированное время, однако Гвардиола не сомневается, что норвежец будет забивать голы.



"Он силен. В другой раз он отправит мяч в сетку. Таков футбол. Он проходил через это. У него был другой момент, когда он забил, и гол был отменен, поэтому у него есть этот талант, и он будет забивать. Иногда хорошо, когда ты можешь понять, что тебе нужно делать в сложившейся ситуации".



"Я не обеспокоен и не переживаю. Я был бы счастлив, если бы мы победили, а он бы забил голы, но реальность такова, что впереди у нас 11 напряженных месяцев — из-за Чемпионата Мира Мира мы будем играть каждые три дня, и он будет помогать нам", — цитирует Гвардиолу The Independent.