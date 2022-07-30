Лапорта отказался обсуждать интерес "Барселоны" к Аспиликуэте и Алонсо

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отказался обсуждать интерес своего клуба к защитникам "Челси" Сесару Аспиликуэте и Маркосу Алонсо.

Согласно слухам, оба испанских ветерана "Челси" хотят вернуться на свою родину этим летом и метят как раз "Барселону".



Однако Лапорта пытается быть максимально деликатным с клубом, который он опередил этим летом в борьбе за Рафинью и Жюля Кунде и из которого увел уже готовившегося подписать новый контракт Андреаса Кристенсена.



"Они (Аспиликуэта и Алонсо) связаны контрактами с "Челси", и мы уважаем это, как и их нового владельца. Я не хочу говорить насчет игроков, относящихся к другим командам".



"Я уважаю Сесара и Маркоса как футболистов. Они очень, очень хорошие игроки. Они продемонстрировали свое мастерство и талант в "Челси".



"Однако из уважения к "Челси" я не хочу говорить насчет них", — цитирует Лапорту talkSPORT.