Лапорта отказался обсуждать интерес "Барселоны" к Аспиликуэте и Алонсо

Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отказался обсуждать интерес своего клуба к защитникам "Челси" Сесару Аспиликуэте и Маркосу Алонсо.

Согласно слухам, оба испанских ветерана "Челси" хотят вернуться на свою родину этим летом и метят как раз "Барселону".

Однако Лапорта пытается быть максимально деликатным с клубом, который он опередил этим летом в борьбе за Рафинью и Жюля Кунде и из которого увел уже готовившегося подписать новый контракт Андреаса Кристенсена.

"Они (Аспиликуэта и Алонсо) связаны контрактами с "Челси", и мы уважаем это, как и их нового владельца. Я не хочу говорить насчет игроков, относящихся к другим командам".

"Я уважаю Сесара и Маркоса как футболистов. Они очень, очень хорошие игроки. Они продемонстрировали свое мастерство и талант в "Челси".

"Однако из уважения к "Челси" я не хочу говорить насчет них", — цитирует Лапорту talkSPORT.


Метки Алонсо, Аспиликуэта, Барселона, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2022 22:00

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  1. noi39 30.07.2022 22:27 # noi39
    А всё же, откуда у барсуков деньги, они же вроде нищие, иль нет?

    (ответить)

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