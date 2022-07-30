"Ньюкасл" обратился насчет Корне

"Ньюкасл" сделал запрос насчет вингера "Бернли" Максвела Корне.

Корне только прошлым летом присоединился к "Бернли", однако вылет "бордовых" из Премьер-Лиги означает, что теперь Максвел доступен для трансфера по фиксированной цене в 17.5 млн. фунтов.



Нюанс в том, что сумму в 17.5 млн. фунтов нужно заплатить сразу, но "Бернли" готов предложить заинтересованным клубам рассрочку на несколько лет на 25 млн. фунтов.



Как сообщает Daily Mail, в данный момент "Ньюкасл" пытается достичь компромисса с "Бернли" по цене за 25-летнего ивуарийца, который пропустил старт команды Венсана Компани в сезоне Чемпионшипа.



Добавим, в прошлом сезоне купленный за 13 млн. фунтов у "Лиона" Корне забил девять голов за "Бернли".