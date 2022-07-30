"Ньюкасл" обратился насчет Корне
"Ньюкасл" сделал запрос насчет вингера "Бернли" Максвела Корне.
Корне только прошлым летом присоединился к "Бернли", однако вылет "бордовых" из Премьер-Лиги означает, что теперь Максвел доступен для трансфера по фиксированной цене в 17.5 млн. фунтов.
Нюанс в том, что сумму в 17.5 млн. фунтов нужно заплатить сразу, но "Бернли" готов предложить заинтересованным клубам рассрочку на несколько лет на 25 млн. фунтов.
Как сообщает Daily Mail, в данный момент "Ньюкасл" пытается достичь компромисса с "Бернли" по цене за 25-летнего ивуарийца, который пропустил старт команды Венсана Компани в сезоне Чемпионшипа.
Добавим, в прошлом сезоне купленный за 13 млн. фунтов у "Лиона" Корне забил девять голов за "Бернли".
30.07.2022 20:00
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