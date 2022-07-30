Гвардиола уверен, что Де Брюйне станет новым капитаном "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что полузащитник Кевин Де Брюйне станет новым капитаном его команды.

Этим летом "Сити" попрощался с Фернандиньо, и в преддверии старта нового сезона Премьер-Лиги перед "горожанами" встал вопрос определения нового капитана.



Гвардиола позволит игрокам самим сделать этот выбор посредством голосования, и Хосеп не сомневается, что партнеры по команде поддержат 31-летнего Де Брюйне.



"Я практически уверен, что эта ключевая роль достанется Кевину. Среди игроков он находится здесь дольше всех, и очень часто он берет на себя ответственность за пределами поля".



"Выбираю не я. Поначалу я выбирал пятого капитана, теперь я не выбираю вообще — выбирают они (игроки). У меня нет фаворитов. Как решит команда, так и будет лучше всего. Я буду рад этому".



"Капитан обязан защищать команду, когда несогласен с тренером. Я люблю, когда капитана определяют сами игроки, а не я. Это их дело, дело раздевалки. Я никогда не голосую. Я единственный, кто не голосует. Как бы они ни проголосовали, это не будет проблемой", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.