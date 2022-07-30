Гвардиола уверен, что Де Брюйне станет новым капитаном "Сити"

Кевин Де Брюйне Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что полузащитник Кевин Де Брюйне станет новым капитаном его команды.

Этим летом "Сити" попрощался с Фернандиньо, и в преддверии старта нового сезона Премьер-Лиги перед "горожанами" встал вопрос определения нового капитана.

Гвардиола позволит игрокам самим сделать этот выбор посредством голосования, и Хосеп не сомневается, что партнеры по команде поддержат 31-летнего Де Брюйне.

"Я практически уверен, что эта ключевая роль достанется Кевину. Среди игроков он находится здесь дольше всех, и очень часто он берет на себя ответственность за пределами поля".

"Выбираю не я. Поначалу я выбирал пятого капитана, теперь я не выбираю вообще — выбирают они (игроки). У меня нет фаворитов. Как решит команда, так и будет лучше всего. Я буду рад этому".

"Капитан обязан защищать команду, когда несогласен с тренером. Я люблю, когда капитана определяют сами игроки, а не я. Это их дело, дело раздевалки. Я никогда не голосую. Я единственный, кто не голосует. Как бы они ни проголосовали, это не будет проблемой", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Де Брюйне, капитаны, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2022 19:00

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