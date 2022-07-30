Директор МЮ встретился с агентом Шешко
Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто провел встречу с агентом нападающего "Ред Булл" Беньмина Шешко.
По информации Manchester Evening News, Мерто и агент 19-летнего словенца Элвис Басанович встретились на прошлой неделе.
Спустя пару дней после этой встречи главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг публично озвучил свое желание укрепить линию атаки. А сам Шешко вскоре разразился голом за "Ред Булл" в товарищеском матче против "Ливерпуля".
Утверждается, что "Юнайтед" хочет приобрести минимум одного атакующего игрока этим летом, тогда как за Антони "Аякс" установил чересчур высокую цену, и это заставляет "красных дьяволов" искать альтернативные варианты.
30.07.2022 18:00
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