Маккарти вошел в тренерский штаб "Юнайтед"
Бывший нападающий "Блэкберна" и "Вест Хэма" Бенни Маккарти вошел в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Daily Mail, Маккарти является близким другом Митчелла Ван дер Гаага, ассистента главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага.
44-летний южноамериканец с детства болеет за "Юнайтед", а в 2004 году забил знаменитые два гола за "Порту" Жозе Моуриньо, что ознаменовало вылет "Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона из Лиги Чемпионов.
Маккарти уже имеет опыт тренерской работы, в марте покинув пост рулевого "Амазулу" из ЮАР.
В "Юнайтед" Бенни, также поигравший за "Аякс", "Сельту" и "Орландо Пайретс", сосредоточится на работе с нападающими первой команды.
30.07.2022 17:00
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