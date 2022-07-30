Маккарти вошел в тренерский штаб "Юнайтед"

Бывший нападающий "Блэкберна" и "Вест Хэма" Бенни Маккарти вошел в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Daily Mail, Маккарти является близким другом Митчелла Ван дер Гаага, ассистента главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага.



44-летний южноамериканец с детства болеет за "Юнайтед", а в 2004 году забил знаменитые два гола за "Порту" Жозе Моуриньо, что ознаменовало вылет "Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона из Лиги Чемпионов.



Маккарти уже имеет опыт тренерской работы, в марте покинув пост рулевого "Амазулу" из ЮАР.



В "Юнайтед" Бенни, также поигравший за "Аякс", "Сельту" и "Орландо Пайретс", сосредоточится на работе с нападающими первой команды.