Рэмси выбирает между "Шарлоттом" и "Ниццей"
Бывший полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси не вернется в Премьер-Лигу, сузив свой выбор до двух клубов.
Напомним, в минувший вторник "Ювентус" разорвал с Рэмси контракт, который должен был истечь следующим летом. Так Аарон стал свободным агентом.
Рэмси сватали в различные клубы Премьер-Лиги, однако Daily Mail стало известно, что сейчас 31-летний валлиец выбирает только между "Шарлоттом" из МЛС и французской "Ниццей".
Ожидается, что окончательный выбор Аарон, которому нужна регулярная практика в преддверии ЧМ-2022 в Катаре, сделает уже в этот уикенд.
30.07.2022 16:00
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