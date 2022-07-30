Рэмси выбирает между "Шарлоттом" и "Ниццей"

Бывший полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси не вернется в Премьер-Лигу, сузив свой выбор до двух клубов.

Напомним, в минувший вторник "Ювентус" разорвал с Рэмси контракт, который должен был истечь следующим летом. Так Аарон стал свободным агентом.



Рэмси сватали в различные клубы Премьер-Лиги, однако Daily Mail стало известно, что сейчас 31-летний валлиец выбирает только между "Шарлоттом" из МЛС и французской "Ниццей".



Ожидается, что окончательный выбор Аарон, которому нужна регулярная практика в преддверии ЧМ-2022 в Катаре, сделает уже в этот уикенд.