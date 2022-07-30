Клопп: "Сити" нужно привыкнуть к Холанду, как нам — к Нуньесу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у его команды и "Манчестер Сити" есть одинаковая проблема, связанная с адаптацией таранных нападающих.

Этим летом "Ливерпуль" укрепил свое нападение Дарвином Нуньесом, тогда как "Сити" приобрел Эрлинга Холанда. При этом в прошлом сезоне обе команды показали свое умение играть без чистых центральных форвардов.



По мнению Клоппа, и "красным", и "горожанам" потребуется время, чтобы изменить свою игру впереди, однако это не означает, что Нуньес и Холанд не смогут сразу начать забивать голы.



"Естественно, мы видели матч против "Баварии". Их игра не сильно отличалась от того, что было раньше. Хорошо, что Эрлинг забил за "Манчестер Сити". Он замкнул передачу внутри вратарской, но это многого не меняет. У них та же проблема — они не привыкли к естественным для Эрлинга рывкам, как мы не привыкли к естественным для Дарвина рывкам".



"Когда Дарвин совершает рывок, мы всегда снабжаем его мячом, а это не помогает, потому что часто бывает так, что парень специально уводит соперника, чтобы создать пространство между линий или вроде того".



"Я практически уверен, что им потребуется время, чтобы привыкнуть к Эрлингу, но это не означает, что он не сможет забивать в ранний период, и матч против "Баварии" это показал. Большинством вещей — прессингом, гибкостью при владении мячом — "Сити" похож на себя образца прошлого года. Это хорошо, очень хорошо, и пока что у них нет явных изменений в игре", — цитирует Клоппа Daily Mirror.