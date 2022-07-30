Эдегор — новый капитан "Арсенала"

"Арсенал" объявил полузащитника Мартина Эдегора своим новым капитаном в преддверии сезона 2022/23.

Эдегору довелось несколько раз примерить капитанскую повязку еще в прошлом сезоне, когда Пьер-Эмерик Обамеянг уже покинул клуб, а Александр Лакасетт не попадал в стартовый состав.



Теперь Мартин будет носить повязку на постоянной основе. 23-летнему полузащитнику не привыкать к этой роли, поскольку с марта 2021 он также является капитаном в сборной Норвегии.



Добавим, Эдегор выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Реала" в январе 2021. За это время Мартин сыграл 60 матчей за "канониров", забив девять голов.