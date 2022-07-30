Эдегор — новый капитан "Арсенала"

Мартин Эдегор "Арсенал" объявил полузащитника Мартина Эдегора своим новым капитаном в преддверии сезона 2022/23.

Эдегору довелось несколько раз примерить капитанскую повязку еще в прошлом сезоне, когда Пьер-Эмерик Обамеянг уже покинул клуб, а Александр Лакасетт не попадал в стартовый состав.

Теперь Мартин будет носить повязку на постоянной основе. 23-летнему полузащитнику не привыкать к этой роли, поскольку с марта 2021 он также является капитаном в сборной Норвегии.

Добавим, Эдегор выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Реала" в январе 2021. За это время Мартин сыграл 60 матчей за "канониров", забив девять голов.


Метки Арсенал, капитаны, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2022 14:00

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  1. alexomck 30.07.2022 14:17 # alexomck
    Когда трансфер?

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  2. sanyafan 30.07.2022 14:16 # sanyafan
    Достойный человек на роль капитана Великого клуба

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  3. meshuggah 30.07.2022 14:13 # meshuggah
    Ахахахахах норм педовка

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  4. true-manc 30.07.2022 14:02 # true-manc
    слабовольный тюфяк 23 года капитан ахахахахахаха

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