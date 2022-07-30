"Арсенал" отправил Тавареша в "Марсель"
"Арсенал" объявил о переходе своего левого защитника Нуну Тававреша в "Марсель" на правах аренды.
Присоединившись к "Арсеналу" из "Бенфики" прошлым летом, Тавареш принял участие в 28 матчах за команду Микеля Артеты во всех соревнованиях.
В основном Нуну был дублером Кирана Тирни, но теперь подстраховать шотландца при необходимости может купленный у "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
Чтобы Тавареш мог играть и продолжать развиваться, "канониры" решили отправить 22-летнего португальца в командировку в "Марсель", который прошлый сезон завершил на втором месте в Лиге 1 и квалифицировался в Лигу Чемпионов.
30.07.2022 13:00
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усилил б щестноси фк
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Он так плох? Казался в будущем твердым игроком основы арсенала
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