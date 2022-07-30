Предложение "Ньюкасла" по Мэддисону отклонено

"Ньюкасл" предложил 40 миллионов фунтов за полузащитника "Лестера" и сборной Англии Джеймса Мэддисона.

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, это предложение было выдвинуто "Ньюкалом" в пятницу. "Лестер" ответил без промедления и ответил отказом.



Если бы "лисы" согласились, Мэддисон стал бы самым дорогим приобретением в истории "сорок" наравне с бразильским нападающим Жоэлинтоном.



Купленный у "Норвича" за 25 млн. фунтов в июне 2018 Мэддисон добился огромного прогресса за четыре своих сезона на "Кинг Пауэр", и от Джеймса достаточно давно ждут шага на повышение.



Интрига в том, что "Лестер" нуждается в продажах игроков, чтобы обеспечить усиление состава и не нарушить правила финансового фейр-плей, поэтому история с 25-летним англичанином может получить продолжение.