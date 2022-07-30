Вернер готов отказаться от половины зарплаты ради возвращения в "РБ Лейпциг"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер готов отказаться от половины своей зарплаты ради возвращения в "РБ Лейпциг".

Забив 34 гола в 45 матчах в своем заключительном сезоне в Лейпциге, за два года в "Челси" Вернер отличился только 23 раза в 89 поединках.



Результативность — не единственный повод для беспокойства. С приходом в команду Рахима Стерлинга 26-летнему немцу будет еще сложнее получать регулярную игровую практику, а это важный фактор в преддверии Чемпионата Мира в Катаре.



Как сообщает Bild, в данный момент "РБ Лейпциг" работает над возвращением Вернера, а сам Тимо выразил готовность пойти на 50-процентное понижение своей зарплаты в 275,000 фунтов в неделю ради этого трансфера.