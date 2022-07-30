Агбонлахор: "Роналду перешел бы в "Ливерпуль", если бы мог"

Криштиану Роналду Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор убежден, что Криштиану Роналду без колебаний бы променял "Манчестер Юнайтед" на "Ливерпуль", если бы мог.

Как известно, Роналду решительно настроен уйти из "Юнайтед" этим летом, потому что хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи, а на "Олд Траффорд" он оказался лишен этой возможности.

Агбонлахор убежден, что Криштиану думает только о себе, а преданность — это пустое слово для 37-летнего португальца.

"Криштиану Роналду перешел был в "Ливерпуль" этим летом, если бы он мог. "Ливерпуль" — злой враг "Манчестер Юнайтед", но для Роналду важен только он сам".

"Он готов уйти куда угодно, лишь бы играть в Лиге Чемпионов, развить свой рекорд и выиграть больше трофеев. Я не думаю, что у Роналду есть хоть какое-нибудь чувство преданности к "Юнайтед", "Реалу" или "Ювентусу", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 30.07.2022 11:06 # jirrort
    Этот лох даже за бесплатно согласится играть в клубе, который выступает в лч,лишь бы его слащавую мордашку показывали во время гимна,слишком себя любит.Он не переживет ,если Бензема снова будет тащить,ато вдруг еще усомнятся в величии Пеналду.

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  2. yxaxaxaxaxa 30.07.2022 10:55 # yxaxaxaxaxa
    Оуен перешел же , че Кришу то не перейти)

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  3. ilovemanutd 30.07.2022 10:27 # ilovemanutd
    Ну это очевидно

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  4. seregaball 30.07.2022 10:26 # seregaball
    В ШЕРИФ Тирасполь

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  5. arsenal-fc-fan 30.07.2022 10:15 # arsenal-fc-fan
    Сейчас нет никакой преданности, все игроки чистые наемники

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