Агбонлахор: "Роналду перешел бы в "Ливерпуль", если бы мог"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор убежден, что Криштиану Роналду без колебаний бы променял "Манчестер Юнайтед" на "Ливерпуль", если бы мог.

Как известно, Роналду решительно настроен уйти из "Юнайтед" этим летом, потому что хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи, а на "Олд Траффорд" он оказался лишен этой возможности.



Агбонлахор убежден, что Криштиану думает только о себе, а преданность — это пустое слово для 37-летнего португальца.



"Криштиану Роналду перешел был в "Ливерпуль" этим летом, если бы он мог. "Ливерпуль" — злой враг "Манчестер Юнайтед", но для Роналду важен только он сам".



"Он готов уйти куда угодно, лишь бы играть в Лиге Чемпионов, развить свой рекорд и выиграть больше трофеев. Я не думаю, что у Роналду есть хоть какое-нибудь чувство преданности к "Юнайтед", "Реалу" или "Ювентусу", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.